Стало известно, сколько получат участники клубного чемпионата мира — 2025

Клубный чемпионат мира с участием 32 команд пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года. Как сообщает The Independent, представленные на турнире команды получат € 534,75 млн за участие. Ещё € 432,45 млн достанется клубам в зависимости от результатов.

По данным источника, деньги будут распределяться между командами не поровну, а с учётом конфедерации, которую они представляют. Ожидается, что расходы на проведение клубного чемпионата мира составят € 790,5 млн, а € 139,5 млн получат клубы, пропускающие турнир, в качестве «солидарных выплат».

Напомним, клубный чемпионат мира будет проходить в США. В первом матче турнира, 15 июля, «Интер Майами» встретится с египетским «Аль-Ахли». Из европейских команд первой начнёт путь на турнире мюнхенская «Бавария», которая в тот же день сыграет с клубом «Окленд Сити» из Новой Зеландии.