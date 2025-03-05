«ПСЖ» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 5 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «ПСЖ» и «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Игру будет обслуживать итальянская бригада арбитров, которую возглавит Давиде Масса. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Витинья, Руис, Невеш, Кварацхелия, Баркола, Дембеле

«Ливерпуль»: Бекер, Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Гравенберх, Мак Аллистер, Собослаи, Диас, Салах, Жота.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе.

Команды ранее встречались в 2018 году и провели между собой два матча на стадии группового этапа. В первой встрече победу одержали англичане (3:2), а во второй игре сильнее были футболисты парижан (2:1).

Напомним, «ПСЖ» завершил общий этап Лиги чемпионов на 15-м месте в турнирной таблице. «Ливерпуль» занял первую строчку. Ответный матч 1/8 финала между «ПСЖ» и «Ливерпулем» состоится 11 марта.