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Спортдиректор «Пари НН» Удальцов рассказал о своём приглашении в клуб

Спортдиректор «Пари НН» Удальцов рассказал о своём приглашении в клуб
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Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов рассказал о своём приглашении в клуб, а также о количестве претендентов на эту должность.

— Кто изначально позвал в «Пари НН»?
— Вышли представители от региона, от спонсора, сказали, что идут собеседования. Мы приезжали, три-четыре кандидата. Это было в Москве, общались в представительстве Нижегородской области, потом уже общение продолжилось в Нижнем Новгороде.

— Три-четыре кандидата — серьёзная борьба…
— Насчёт борьбы не в курсе, наверное, об этом лучше спросить тех, кто этим занимался. Знаю, что кандидаты были, потому что мы по очереди заходили. Но остановились на мне, и мне такое доверие действительно приятно. Вместе с тем это огромная ответственность, которую стараюсь оправдать, — приводит слова Удальцова «РБ Спорт».

Александр Удальцов занял должность спортивного директора «Пари НН» 15 июня 2024-го. Ранее он работал директором развития спортивных проектов московского «Динамо».

После 19 сыгранных туров нынешнего сезона чемпионата «Пари Нижний Новгород» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы. Команда Виктора Гончаренко заработала 19 очков. На первый трёх строчках расположились «Зенит», «Спартак» и «Краснодар», имеющие в своём активе по 40 очков.

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