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«Бенфика» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

«Бенфика» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
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Сегодня, 5 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся лиссабонская «Бенфика» и каталонская «Барселона». Команды будут играть на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Игру будет обслуживать немецкая бригада арбитров, которую возглавит Феликс Цвайер. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1-й тайм
0 : 0
Барселона
Барселона, Испания
Удаления: нет / Кубарси – 22'

Стартовые составы команд:

«Бенфика»: Трубин, Араужу, Силва, Отаменди, Фернандес, Баррейро, Эурснес, Кёкчю, Актюркоглу, Павлидис, Шельдеруп.

«Барселона»: Щенсны, Кунде, Мартинес, Бальде, Кубарси, де Йонг, Педри, Ямаль, Ольмо, Рафинья, Левандовски.

Напомним, «Бенфика» принимала участие в стыковых матчах, в которых обыграла французский «Монако». «Барселона» напрямую вышла в 1/8 финала после общего этапа Лиги чемпионов.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
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