Орещук: Дзюба точно не лучший нападающий, в сравнении с Бесчастных это небо и земля

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался о нападающем тольяттинского «Акрона» Артёме Дзюбе.

«Дзюба – очень хороший футболист, но точно не лучший. Как можно его сравнивать с Юраном, Колывановым, Кирьяковым? У нас очень много нападающих было. Дзюба и Кержаков – лучшие нападающие страны за последние 20 лет, согласен. Но давайте быть откровенными, в сравнении с Бесчастных это небо и земля. Вышеперечисленные ребята играли за границей и просто не могли забить столько мячей. Если бы Дзюба забил столько в Италии, то, наверное, был бы лучшим футболистом нашей страны. Но в любом случае его рекорд достоин уважения», — приводит слова Орещука Metaratings.

1 марта Дзюба забил гол в матче 19-го тура чемпионата России с «Пари НН» (2:1), который стал для него 233-м в карьере. Таким образом, 36-летний нападающий догнал бывшего футболиста «Зенита» Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

Дзюба перешёл в «Акрон» в 2024 году. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола и три результативные передачи.