«Этот день всё ближе». Марко Николич высказался о дебюте Алеррандро в составе ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос, когда бразильский нападающий команды Алеррандро сможет помочь команде в официальных матчах.

— Он серьёзно работает, в том числе дополнительно с тренерами по физподготовке. Не назову вам сейчас конкретную встречу, когда он дебютирует, просто чтобы не давать неправильную информацию. Скажу так: этот день всё ближе. Важно соединить его с командой, встроить в нашу игру. Сезон возобновился, товарищеских матчей уже нет, а каждая деталь имеет значение.

— Будет ли Алеррандро включён в заявку на встречу с «Химками»?

— Пока не готов сказать. Определимся ближе к игре, — приводит слова Николича Bobsoccer.

Армейцы проведут матч с «Химками» в рамках 20-го тура чемпионата в субботу, 8 марта.

Напомним, московский клуб объявил о переходе бразильского нападающего 17 февраля текущего года. Игрок подписал контракт с командой по схеме «3+1» и уже присоединился к команде на сборе в турецком Белеке. Ранее он выступал за «Ред Булл Брагантино» и «Виторию». Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 4,2 млн.