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«Интер» одержал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Фейеноордом»

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались нидерландский «Фейеноорд» и итальянский «Интер». Команды играли на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). «Интер» одержал победу со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт на 38-й минуте, отличился нападающий «Интера» Маркус Тюрам. На 50-й минуте Лаутаро Мартинес удвоил преимущество гостей. На 65-й минуте полузащитник итальянской команды Пётр Зелиньски не смог реализовать пенальти.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша «сливочные» победили дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. В составе «Реала» забитыми мячами отметились защитник Даниэль Карвахаль и полузащитник Винисиус Жуниор.