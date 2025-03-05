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Фейеноорд — Интер М, результат матча 5 марта 2025, счёт 0:2, Лига чемпионов 2024-2025

«Интер» одержал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Фейеноордом»
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Завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались нидерландский «Фейеноорд» и итальянский «Интер». Команды играли на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). «Интер» одержал победу со счётом 2:0.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 20:45 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 38'     0:2 Мартинес – 50'    

Счёт в матче был открыт на 38-й минуте, отличился нападающий «Интера» Маркус Тюрам. На 50-й минуте Лаутаро Мартинес удвоил преимущество гостей. На 65-й минуте полузащитник итальянской команды Пётр Зелиньски не смог реализовать пенальти.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша «сливочные» победили дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. В составе «Реала» забитыми мячами отметились защитник Даниэль Карвахаль и полузащитник Винисиус Жуниор.

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