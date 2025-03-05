Два клуба Бундеслиги заинтересованы в аренде Арды Гюлера и Эндрика из «Реала» — Goal

Турецкий полузащитник Арда Гюлер и бразильский форвард Эндрик могут продолжить карьеру в Бундеслиге. Как сообщает Goal со ссылкой на немецкий Bild, в аренде игроков мадридского «Реала» заинтересованы два клуба из чемпионата Германии. В самом «Королевском клубе», как сообщается, также рассчитывают на то, чтобы отправить молодых игроков в аренду.

По данным источника, двумя претендующими на Гюлера и Эндрика клубами являются «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт». При этом в мадридской команде планируют отдать игроков в аренду в тот клуб, который квалифицируется в Лигу чемпионов УЕФА на будущий сезон, поскольку хотят, чтобы игроки получили опыт «больших матчей».

За 10 туров до конца Бундеслиги «Айнтрахт» занимает третье место в турнирной таблице с 42 очками. «РБ Лейпциг» располагается на шестой строчке с 38 очками. Отставание от зоны ЛЧ составляет три очка.