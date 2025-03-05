Слушания по делу Пакета пройдут в марте, игроку грозит пожизненная дисквалификация — Sky

Слушания по делу хавбека английского «Вест Хэма» Лукаса Пакета о ставках должно состояться в этом месяце. Как сообщает Sky Sports, рассмотрение дела назначено на март. Продлится весь процесс в течение трёх недель. Напомним, бразильскому полузащитнику может грозить длительная дисквалификация по обвинению в игре на ставках.

Ранее Футбольная ассоциация Англии обвинила Пакета в четырёх случаях преднамеренных действий на поле, которые были совершены с целью достижения условий заранее сделанных ставок. По данным СМИ, ассоциация запрашивает для футболиста пожизненную дисквалификацию. Сам игрок обвинения в свой адрес отвергает.