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Спортдиректор «Барселоны» Деку высказался о возможном возвращении Неймара в клуб

Спортдиректор «Барселоны» Деку высказался о возможном возвращении Неймара в клуб
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Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал слухи о возможном возвращении в каталонский клуб нападающего Неймара, ныне выступающего за бразильский «Сантос».

«Неймар перейдёт в «Барселону», если экономическая ситуация будет хорошей? Не думаю, что дело только в экономической стороне… Я восхищаюсь Неймаром. У нас нет чётких планов на следующий сезон, есть много факторов. Неймар — великий игрок, но создание футбольной команды требует хорошего планирования», — приводит слова Деку Barca Times.

Неймар выступал за сине-гранатовых с 2013 по 2017 год. За это время он принял участие в 186 матчах во всех турнирах, в которых отметился 105 голами и 76 результативными передачами.

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