«Бавария» — «Байер»: Кейн открыл счёт в матче на девятой минуте

В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «Бавария» и «Байер». Матч проходит на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Игру обслуживает английская бригада арбитров, которую возглавляет Майкл Оливер. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Баварии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На девятой минуте игры счёт в матче ударом головой открыл форвард «Баварии» Гарри Кейн.

Напомним, «Бавария» вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, победив в раунде плей-офф «Селтик» по сумме двух встреч (2:1, 1:1). «Байер» квалифицировался в 1/8 финала, заняв шестое место в турнирной таблице общего этапа турнира.