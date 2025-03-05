«Бавария» — «Байер»: Кейн открыл счёт в матче на девятой минуте
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В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «Бавария» и «Байер». Матч проходит на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Игру обслуживает английская бригада арбитров, которую возглавляет Майкл Оливер. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Баварии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
1-й тайм
1 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Кейн – 9'
На девятой минуте игры счёт в матче ударом головой открыл форвард «Баварии» Гарри Кейн.
Напомним, «Бавария» вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, победив в раунде плей-офф «Селтик» по сумме двух встреч (2:1, 1:1). «Байер» квалифицировался в 1/8 финала, заняв шестое место в турнирной таблице общего этапа турнира.
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