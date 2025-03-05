«Как можно такое сравнивать?» Экс-спортдиректор «Динамо» — о рекордах Дзюбы и Овечкина

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук ответил на вопрос о сравнении будущих статистических рекордов футболиста «Акрона» Артёма Дзюбы и хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

– Рекорд Дзюбы круче рекорда Овечкина в НХЛ?

– Нет, конечно. Как можно такое сравнивать? Дзюба забил 20 «Факелу» и Томску, а Овечкин уже 800 шайб перебросил. Если бы Дзюба забил грандам европейского футбола 100+, ещё можно было бы их сравнивать. Овечкин играет в самой крутой хоккейной лиге мира и забивает на протяжении более 10 лет, — приводит слова Орещука Metararings.

1 марта Дзюба забил гол в матче 19-го тура чемпионата России с «Пари НН» (2:1), который стал для него 233-м в карьере. Таким образом, 36-летний нападающий догнал бывшего футболиста «Зенита» Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

В текущем сезоне НХЛ 39-летний Александр Овечкин провёл 45 матчей, забросил 31 шайбу и оформил 17 результативных передач. Россиянин отстаёт от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге на 10 шайб.