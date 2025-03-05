Ганцко высказался о поражении «Фейеноорда» в матче 1/8 финала ЛЧ с «Интером»

Защитник «Фейеноорда» Давид Ганцко прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с миланским «Интером» (0:2).
«Вы видели, что качество их игры было невероятным. Может быть, болельщики, которые смотрели встречу, не согласны со мной, но в первом тайме мы играли очень хорошо. Мы много владели мячом и выходили из-под их давления. Мы были опасны на флангах и получали стандартные положения. Однако в таких матчах нужно создавать что-то с угловых», — приводит слова Ганцко 1908.nl.
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша «сливочные» победили дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. В составе «Реала» забитыми мячами отметились защитник Даниэль Карвахаль и полузащитник Винисиус Жуниор.
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