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Тренер ЦСКА Николич: уверен, что в новой схеме Файзуллаев прибавит

Тренер ЦСКА Николич: уверен, что в новой схеме Файзуллаев прибавит
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался об игре полузащитника Аббосбека Файзуллаева по новой схеме. Теперь узбекский футболист занимает позицию в центре поля.

— Со стороны может сложиться впечатление, что Файзуллаеву достаточно нелегко в новой схеме.
— У меня нет такого ощущения. Современным футболистам необходимо иметь и атакующие навыки, и оборонительные. Аббос много двигается, выполняет большой объём работы. Могу вам рассказать, что перед началом тренировочной работы на сборах мы проводили тесты по выносливости, и первое место среди всех игроков ЦСКА занял именно Файзуллаев. Он по-прежнему регулярно участвует в опасных атаках, старается по возможности обострить ситуацию. Уверен, что в этой схеме он прибавит. Разговаривал с Аббосом о том, чего от него ждём. Очень талантливый футболист, который обязательно будет прогрессировать. Вплоть до того, что в один прекрасный день может оказаться в европейском топ-клубе, — приводит слова Николича Bobsoccer.

Файзуллаев выступает в составе ЦСКА с августа 2023 года. В текущем сезоне сыграл 24 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее соглашение игрока сборной Узбекистана с российским клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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