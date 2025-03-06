Рассказов — об уходе Соболева в «Зенит»: Сашу понимаю — сам бегал вокруг поля в «Спартаке»

Воспитанник московского «Спартака» Николай Рассказов, ныне выступающий в составе самарских «Крыльев Советов», высказался о переходе экс-нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

— На месте Соболева ты бы ушёл в «Зенит»?

— Надо понимать контекст. Допускаю, что это был оптимальный выход, «Спартак» на этом трансфере прилично заработал. Условно, если бы ему предлагало контракт «Динамо» — туда перейти было бы для Соболева спокойнее. Но я Сашу понимаю — сам бегал вокруг поля в «Спартаке», — приводит слова Рассказова Sport24.

Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» в летнее трансферное окно — 2024. По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 32 очка за 19 матчей. «Зенит» находится на первой строчке, заработав 40 очков.