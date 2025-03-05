Матч с «Байером» стал для голкипера «Баварии» Мануэля Нойера 150-м в Лиге чемпионов

В эти минуты идёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «Бавария» и «Байер». Игра проходит на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Матч обслуживает английская бригада арбитров, которую возглавляет Майкл Оливер. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Баварии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, который начал матч в стартовом составе мюнхенского клуба, проводит свою 150-ю игру в Лиге чемпионов УЕФА. Всего за 150 встреч немецкий вратарь пропустил 138 мячей. 61 раз Нойер уходил с поля без пропущенных голов.

Отметим, что 138 матчей из 150 в главном еврокубковом турнире Мануэль Нойер сыграл в составе «Баварии», остальные 12 — за «Шальке», воспитанником которого он является.