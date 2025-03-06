Рассказов: был предметный разговор с «Аугсбургом» и 100-процентный вариант с «Венецией»

Воспитанник московского «Спартака» Николай Рассказов, ныне выступающий в составе самарских «Крыльев Советов», рассказал, с какими европейскими клубами вёл переговоры о возможном трансфере.

«С «Аугсбургом» были предметные разговоры, агент летал обсуждать в Германию. Но от посредников поняли: в итоге не срастается. Кроме «Аугсбурга», в 2022-м было два, как понимаю, 100-процентных варианта. Один — «Венеция», второй — из классной лиги, откуда футболисты пачками уезжают в большие команды. Из клуба-бустера. Оба этих варианта прилетели за пару дней до конца окна.

Был ещё третий вариант, основной. Команда прям топовая — мне бы там было непросто. Другой уровень. Мы ей дали добро, согласовали зарплату. Должны были подписать предварительный контракт в Эмиратах — я имел на это право, потому что со «Спартаком» оставалось полгода. Но заключение предварительного договора с тем клубом перенесли на весну. А тем двум я уже отказал. Ну а потом наступило 24 февраля, и уже никуда было не уехать», — приводит слова Рассказова Sport24.

27-летний Рассказов является воспитанником академии московского «Спартака». В январе 2023 года защитник перешёл в самарские «Крылья Советов». По данным СМИ, сумма перехода составила € 33 тыс. Также футболист успел поиграть в составе тульского «Арсенала» на правах аренды.

За «Спартак» Рассказов провёл 86 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. В составе красно-белых футболист стал обладателем Кубка России.

В текущем сезоне защитник провёл за самарцев 16 встреч во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.