Тренер «Лиона» Паулу Фонсека дисквалифицирован на девять месяцев за воздействие на арбитра
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Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека дисквалифицирован на девять месяцев за физическое воздействие на арбитра встречи 24-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (2:1) Бенуа Мийо. Напомним, португальский специалист агрессивно высказывал недовольство работой судьи, за что был удалён в компенсированное ко второму тайму время.
Франция — Лига 1 . 24-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 1
Брест
Брест
0:1 Лала – 15' 1:1 Ляказетт – 24' 2:1 Ляказетт – 82'
«Отстранение до, во время и после матча от доступа к скамейке запасных, раздевалкам официальных лиц и всех официальных функций до 30 ноября 2025 года включительно», — сообщает пресс-служба Лиги 1.
Паулу Фонсека возглавил «Лион» 31 января 2025 года. В первой части текущего сезона португалец работал в «Милане».
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