Тренер «Лиона» Паулу Фонсека дисквалифицирован на девять месяцев за воздействие на арбитра

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека дисквалифицирован на девять месяцев за физическое воздействие на арбитра встречи 24-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (2:1) Бенуа Мийо. Напомним, португальский специалист агрессивно высказывал недовольство работой судьи, за что был удалён в компенсированное ко второму тайму время.

«Отстранение до, во время и после матча от доступа к скамейке запасных, раздевалкам официальных лиц и всех официальных функций до 30 ноября 2025 года включительно», — сообщает пресс-служба Лиги 1.

Паулу Фонсека возглавил «Лион» 31 января 2025 года. В первой части текущего сезона португалец работал в «Милане».