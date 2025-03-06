Тренер ЦСКА Николич — о Койта: в Австрии поражать чужие ворота намного легче, чем в России

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о низкой результативности нападающего Секу Койта.

«Я доволен тем, как Койта сыграл в Санкт-Петербурге. Что же до реализации — не сомневаюсь, свои голы за ЦСКА он забьёт. В то же время от него не стоит ждать суперрезультативности. В чемпионате Австрии у него были высокие показатели, но там поражать чужие ворота намного легче, чем в России, где команды гораздо жёстче и плотнее обороняются», — приводит слова Николича Bobsoccer.

За свою профессиональную игровую карьеру Секу выступал за «Лиферинг», «Вольфсберг», «Зальцбург» и другие команды.

В нынешнем сезоне Койта сыграл за ЦСКА 21 матч во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 3 млн.