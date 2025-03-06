«Бавария» — «Байер»: Нойер покинул поле из-за травмы на 58-й минуте

В эти минуты идёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «Бавария» и «Байер». Игра проходит на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Матч обслуживает английская бригада арбитров, которую возглавляет Майкл Оливер. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу «Баварии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 58-й минуте голкипер «Баварии» Мануэль Нойер покинул поле из-за травмы. Капитана мюнхенцев заменил вратарь Йонас Урбиг. Напомним, для Нойера матч с «Байером» стал 150-м в Лиге чемпионов.

«Бавария» вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, победив в раунде плей-офф «Селтик» по сумме двух встреч (2:1, 1:1). «Байер» квалифицировался в 1/8 финала, заняв шестое место в турнирной таблице общего этапа турнира.