«Бавария» — «Байер»: Нойер покинул поле из-за травмы на 58-й минуте
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В эти минуты идёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «Бавария» и «Байер». Игра проходит на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Матч обслуживает английская бригада арбитров, которую возглавляет Майкл Оливер. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу «Баварии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Кейн – 9' 2:0 Мусиала – 54' 3:0 Кейн – 75'
Удаления: нет / Мукиэле – 62'
На 58-й минуте голкипер «Баварии» Мануэль Нойер покинул поле из-за травмы. Капитана мюнхенцев заменил вратарь Йонас Урбиг. Напомним, для Нойера матч с «Байером» стал 150-м в Лиге чемпионов.
«Бавария» вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, победив в раунде плей-офф «Селтик» по сумме двух встреч (2:1, 1:1). «Байер» квалифицировался в 1/8 финала, заняв шестое место в турнирной таблице общего этапа турнира.
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