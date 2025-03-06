Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» — «Байер»: Нойер покинул поле из-за травмы на 58-й минуте

«Бавария» — «Байер»: Нойер покинул поле из-за травмы на 58-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «Бавария» и «Байер». Игра проходит на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Матч обслуживает английская бригада арбитров, которую возглавляет Майкл Оливер. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу «Баварии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Кейн – 9'     2:0 Мусиала – 54'     3:0 Кейн – 75'    
Удаления: нет / Мукиэле – 62'

На 58-й минуте голкипер «Баварии» Мануэль Нойер покинул поле из-за травмы. Капитана мюнхенцев заменил вратарь Йонас Урбиг. Напомним, для Нойера матч с «Байером» стал 150-м в Лиге чемпионов.

«Бавария» вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, победив в раунде плей-офф «Селтик» по сумме двух встреч (2:1, 1:1). «Байер» квалифицировался в 1/8 финала, заняв шестое место в турнирной таблице общего этапа турнира.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android