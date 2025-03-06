«Бенфика» — «Барселона»: гости в меньшинстве открыли счёт на 61-й минуте
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В эти минуты идёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются лиссабонская «Бенфика» и каталонская «Барселона». Команды играют на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Матч обслуживает немецкая бригада арбитров, которую возглавляет Феликс Цвайер. На момент написания новости счёт в игре 1:0 в пользу «Барселоны». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 61'
Удаления: нет / Кубарси – 22'
На 61-й минуте полузащитник «Барселоны» Рафинья открыл счёт в матче.
Напомним, «Бенфика» принимала участие в стыковых встречах, в которых обыграла французский «Монако». «Барселона» напрямую вышла в 1/8 финала после общего этапа Лиги чемпионов.
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