«Бенфика» — «Барселона»: гости в меньшинстве открыли счёт на 61-й минуте

В эти минуты идёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются лиссабонская «Бенфика» и каталонская «Барселона». Команды играют на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Матч обслуживает немецкая бригада арбитров, которую возглавляет Феликс Цвайер. На момент написания новости счёт в игре 1:0 в пользу «Барселоны». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 61-й минуте полузащитник «Барселоны» Рафинья открыл счёт в матче.

Напомним, «Бенфика» принимала участие в стыковых встречах, в которых обыграла французский «Монако». «Барселона» напрямую вышла в 1/8 финала после общего этапа Лиги чемпионов.