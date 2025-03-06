Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бавария — Байер, результат матча 5 марта 2025, счёт 3:0, Лига чемпионов 2024-2025

«Бавария» разгромила «Байер» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, у Кейна — дубль
Аудио-версия:
Комментарии

«Бавария» встречалась с «Байером» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Игра проходила на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Встречу обслуживала английская бригада арбитров, которую возглавлял Майкл Оливер. Уверенную победу в матче одержали хозяева поля — 3:0.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Кейн – 9'     2:0 Мусиала – 54'     3:0 Кейн – 75'    
Удаления: нет / Мукиэле – 62'

Уже на девятой минуте нападающий мюнхенцев Гарри Кейн ударом головой вывел свою команду вперёд. На 54-й минуте полузащитник хозяев Джамал Мусиала воспользовался ошибкой голкипера «Байера» Матея Коваржа, который выронил мяч после навеса, и удвоил отрыв. На 75-й минуте Кейн ударом с пенальти оформил дубль и довёл счёт до разгромного. Голкипер и капитан «Баварии» Мануэль Нойер, для которого этот матч стал 150-м в ЛЧ, покинул поле из-за травмы на 58-й минуте. На 62-й минуте за две жёлтые карточки был удалён защитник «Байера» Норди Мукиэле.

Ответная игра пройдёт в Леверкузене. Матч назначен на вторник, 11 марта.

Календарь Лиги чемпионов
Материалы по теме
«Бавария» разгромила «Байер» в плей-офф ЛЧ. Что произошло с командой Алонсо? LIVE
Live
«Бавария» разгромила «Байер» в плей-офф ЛЧ. Что произошло с командой Алонсо? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android