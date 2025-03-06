«Бавария» — «Байер»: Гарри Кейн реализовал пенальти на 75-й минуте

В эти минуты идёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «Бавария» и «Байер». Игра проходит на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Матч обслуживает английская бригада арбитров, которую возглавляет Майкл Оливер. На момент написания новости счёт 3:0 в пользу «Баварии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 75-й минуте форвард «Баварии» Гарри Кейн ударом с пенальти довёл счёт до крупного. Ранее англичанин отличился с игры на девятой минуте. Ещё один гол на 54-й минуте забил полузащитник Джамал Мусиала.

Напомним, «Бавария» вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, победив в раунде плей-офф «Селтик» по сумме двух встреч (2:1, 1:1). «Байер» квалифицировался в 1/8 финала, заняв шестое место в турнирной таблице общего этапа турнира.