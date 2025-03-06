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«ПСЖ» — «Ливерпуль»: Харви Эллиотт вывел гостей вперёд на 87-й минуте

«ПСЖ» — «Ливерпуль»: Харви Эллиотт вывел гостей вперёд на 87-й минуте
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В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «ПСЖ» и «Ливерпуль». Команды играют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Встречу обслуживает итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Эллиотт – 87'    

На 87-й минуте нападающий «Ливерпуля» Харви Эллиотт вывел свою команду вперёд.

Команды ранее встречались в 2018 году и провели между собой два матча на стадии группового этапа. В первой встрече победу одержали англичане (3:2), а во второй игре сильнее были футболисты парижан (2:1).

Напомним, «ПСЖ» завершил общий этап Лиги чемпионов на 15-м месте в турнирной таблице. «Ливерпуль» занял первую строчку. Ответный матч 1/8 финала между «ПСЖ» и «Ливерпулем» состоится 11 марта.

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