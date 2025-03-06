Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бенфика — Барселона, результат матча 5 марта 2025, счёт 0:1, Лига чемпионов 2024-2025

«Барселона» в меньшинстве обыграла «Бенфику» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Комментарии

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались лиссабонская «Бенфика» и каталонская «Барселона». Команды играли на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Матч обслуживала немецкая бригада арбитров, которую возглавлял Феликс Цвайер. «Барселона» одержала победу со счётом 1:0.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 61'    
Удаления: нет / Кубарси – 22'

На 22-й минуте гости остались в меньшинстве, красную карточку получил защитник Пау Кубарси. На 61-й минуте полузащитник «Барселоны» Рафинья открыл счёт в матче.

Напомним, «Бенфика» принимала участие в стыковых встречах, в которых обыграла французский «Монако». «Барселона» напрямую вышла в 1/8 финала после общего этапа Лиги чемпионов.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
Материалы по теме
«Бенфика» — «Барселона». Ждёте голы? Правильно делаете!
«Бенфика» — «Барселона». Ждёте голы? Правильно делаете!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android