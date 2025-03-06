«Барселона» в меньшинстве обыграла «Бенфику» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались лиссабонская «Бенфика» и каталонская «Барселона». Команды играли на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Матч обслуживала немецкая бригада арбитров, которую возглавлял Феликс Цвайер. «Барселона» одержала победу со счётом 1:0.

На 22-й минуте гости остались в меньшинстве, красную карточку получил защитник Пау Кубарси. На 61-й минуте полузащитник «Барселоны» Рафинья открыл счёт в матче.

Напомним, «Бенфика» принимала участие в стыковых встречах, в которых обыграла французский «Монако». «Барселона» напрямую вышла в 1/8 финала после общего этапа Лиги чемпионов.