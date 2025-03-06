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Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 5 марта: ПСЖ проиграл Ливерпулю, Бавария разгромила Байер

Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 5 марта
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В ночь с 5 на 6 марта прошли первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов

Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 5 марта:

  • «Бенфика» — «Барселона» — 0:1;
  • «ПСЖ» — «Ливерпуль» — 0:1;
  • «Бавария» — «Байер» — 3:0;
  • «Фейеноорд» — «Интер» — 0:2.

Ответные встречи в этих парах пройдут 11 марта. В других парах первые матчи 1/8 финала главного еврокубкового турнира состоялись 4 марта.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале минувшего розыгрыша турнира «Королевский клуб» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 61'    
Удаления: нет / Кубарси – 22'
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Эллиотт – 87'    
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Кейн – 9'     2:0 Мусиала – 54'     3:0 Кейн – 75'    
Удаления: нет / Мукиэле – 62'
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 20:45 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 38'     0:2 Мартинес – 50'    
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