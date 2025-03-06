В ночь с 5 на 6 марта прошли первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 5 марта:

«Бенфика» — «Барселона» — 0:1;

«ПСЖ» — «Ливерпуль» — 0:1;

«Бавария» — «Байер» — 3:0;

«Фейеноорд» — «Интер» — 0:2.

Ответные встречи в этих парах пройдут 11 марта. В других парах первые матчи 1/8 финала главного еврокубкового турнира состоялись 4 марта.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале минувшего розыгрыша турнира «Королевский клуб» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

Рекорды «Ливерпуля»: