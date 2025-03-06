Пау Кубарси стал самым молодым удалённым с поля игроком в Лиге чемпионов в XXI веке

Защитник испанской «Барселоны» Пау Кубарси после получения красной карточки в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025 с «Бенфикой» (1:0) стал самым молодым удалённым с поля футболистом в XXI веке и вторым самым молодым — за всю историю главного еврокубкового турнира. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, на момент заработанного удаления юному испанцу было 18 лет 42 дня. Это первое удаление в карьере Кубарси, в активе которого 65 встреч за первую команду сине-гранатовых. Самым молодым футболистом, который когда-либо получал красную карточку в Лиге чемпионов, является нигерийский защитник Селестин Бабаяро, который, выступая за «Андерлехт» в 1994 году, удалился в 16 лет 86 дней.

Отметим, ответный матч между «Барселоной» и «Бенфикой» пройдёт 11 марта в столице Каталонии.

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