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Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер: матч с «ПСЖ» был лучшим в моей жизни

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер: матч с «ПСЖ» был лучшим в моей жизни
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Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер прокомментировал победу команды в первой встрече с «ПСЖ» (1:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Эллиотт – 87'    

«Наверное, это был лучший матч в моей жизни. Тренер говорил нам, как трудно будет играть с «ПСЖ», какие они сильные в контроле мяча и что нам придется страдать. Мы знали, что нас ждёт.

Мы много работали. Мы создавали множество моментов, иногда один на один, но самое важное в обороне — заставить игрока с мячом задуматься. Все усилия команды облегчают мою работу. А потом, в конце, Эллиотт вышел на поле и забил гол — это замечательная история для нас. Великолепная ночь», — приводит слова Алисона BBC.

Ответный матч состоится 11 марта.

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