Гарри Кейн обошёл Уэйна Руни и стал вторым самым результативным англичанином в истории ЛЧ

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн отметился дублем в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с «Байером» (3:0). Таким образом, англичанин обошёл бывшего форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни в списке самых результативных англичан в истории главного еврокубкового турнира. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, в активе Кейна сейчас 38 голов и 10 результативных передач — 48 очков по системе «гол+пас». На счету Руни было 47 результативных действий. Лидирует в данном рейтинге экс-полузащитник «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм (52).

В текущем сезоне Кейн принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился 31 голом и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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