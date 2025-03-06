Тренер «ПСЖ» Энрике прокомментировал поражение команды в матч с «Ливерпулем» в ЛЧ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал поражение команды в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:1).

«Это очень несправедливо. Возможно, наш самый полный матч в Лиге чемпионов. Их лучшим игроком был вратарь. Я очень горжусь своей командой, но футбол иногда бывает несправедлив. Мы будем думать об ответной встрече. Фол на Баркола? Без комментариев. Нам сложно в играх с топ-командами? Мы были намного лучше «Ливерпуля». Но они победили. Я не вижу негатива. Остался еще один матч. Оптимистично ли я настроен? Конечно», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Ответный матч состоится 11 марта.

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