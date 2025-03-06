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Елагин — об игре «ПСЖ» — «Ливерпуль»: Алисон вытащил этот матч. Он — стена! Он — гигант!

Елагин — об игре «ПСЖ» — «Ливерпуль»: Алисон вытащил этот матч. Он — стена! Он — гигант!
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Известный футбольный комментатор Okko Александр Елагин высказался о результате первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и английским «Ливерпулем» (0:1).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Эллиотт – 87'    

«Великолепная игра в Париже! «ПСЖ» давил весь матч, «Ливерпуль» отчаянно отбивался! Вратарь «красных» Алисон Беккер вытащил этот матч! Он — стена! Он — гигант! Благодаря его фантастической игре «Ливерпуль» едет домой с победой. Но ещё ничего не ясно. «ПСЖ» — очень хорошая команда! На «Энфилде» будет жара!» — сказал Елагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ответная игра состоится на поле мерсисайдцев 11 марта.

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