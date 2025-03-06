Хвича Кварацхелия: «ПСЖ» показал «Ливерпулю», что сегодня был лучше

Грузинский нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия высказался о поражении команды в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:1).

«У нас было много моментов, чтобы забить. Мы показали им, что сегодня были лучше. Мы заслуживали победы или хотя бы ничьей, но это футбол. Мы станем готовиться к ответному матчу, это будет сложно на «Энфилде». Нужно сыграть так же и забить», — приводит слова Кварацхелии RMC Sport.

Кварацхелия вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 78-й минуте игры.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Ливерпулем» состоится 11 марта.

Кварацхелия забивает Сафонову на тренировке «ПСЖ»: