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Хвича Кварацхелия: «ПСЖ» показал «Ливерпулю», что сегодня был лучше

Хвича Кварацхелия: «ПСЖ» показал «Ливерпулю», что сегодня был лучше
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Грузинский нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия высказался о поражении команды в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:1).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Эллиотт – 87'    

«У нас было много моментов, чтобы забить. Мы показали им, что сегодня были лучше. Мы заслуживали победы или хотя бы ничьей, но это футбол. Мы станем готовиться к ответному матчу, это будет сложно на «Энфилде». Нужно сыграть так же и забить», — приводит слова Кварацхелии RMC Sport.

Кварацхелия вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 78-й минуте игры.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Ливерпулем» состоится 11 марта.

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