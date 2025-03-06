Энрике высказался об ответной игре «ПСЖ» с «Ливерпулем» после домашнего поражения в ЛЧ
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мыслями об ответном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с «Ливерпулем» в гостях после домашнего поражения парижан в первом матче со счётом 0:1.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Эллиотт – 87'
«Мы готовы к «Ливерпулю» на «Энфилде». Нам нечего терять в ответном матче. Возможен ли камбэк в принципе? Конечно, мы это сделаем», — приводит слова Энрике AS.
Ответная встреча между командами состоится 11 марта на стадионе мерсисайдцев «Энфилде».
Ранее команды пересекались в 2018 году на групповом этапе турнира, проведя две встречи. В первом матче успех праздновали англичане, одолев соперников со счётом 3:2. Однако во второй игре французская команда взяла верх, одержав победу — 2:1.
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