Абба: не могу сказать, что «Бенфика» проиграла «Барселоне» заслуженно

Комментатор Okko Лионель Абба прокомментировал победу «Барселоны» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0).

«Многие ждали, что повторится то, что произошло 21 января. Тогда «Бенфика» и «Барселона» встретились на общем этапе Лиги чемпионов, и «Барса» переиграла хозяев 5:4 с голом Рафиньи на 90+6-й минуте. Но сегодня этого не произошло, здесь была упорная борьба с самого начала этой встречи.

Полузащитник «Бенфики Актюркоглу едва не открыл счёт уже на 30-й секунде, спас Войцех Щенсны. На мой взгляд, это лучший игрок этой встречи. После этого момента «Барса» пришла в себя, Трубин несколько раз свою команду спас – и даже совершил тройной сейв в одном из моментов. Дальше – гром среди ясного неба – Кубарси сфолил рядом со штрафной, и «Барса» осталась в меньшинстве. Игроки «Бенфики» явно потирали ручки, но Рафинья забил на 61-й минуте. 30 минут было у хозяев, чтобы отыграться, однако этого не случилось из-за суперсейвов Войцеха Щенсного. Всего их было восемь.

Не могу сказать, что «Бенфика» уступила «Барсе» заслуженно. Создавали моменты, просто не залетело. Не хватило чуть-чуть везения, чтобы не проиграть. Плюс ошибка перед голом, которую футболисты «Барсы» не простили. Такие допускать в 1/8 финала ЛЧ нельзя. Эта ошибка и привела к тому, что перед ответной встречей в Барселоне «Бенфика» уступает. «Барса» играла больше 70 минут в меньшинстве, но была класснее, взрослее, опытнее и мастеровитее», — сказал Абба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ответный матч состоится 11 марта.

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