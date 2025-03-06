Слот рассказал, за что может упрекнуть игроков «Ливерпуля» после победы в матче с «ПСЖ»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу команды в матче с «ПСЖ» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Сегодня было много сходств с нашей игрой с «Манчестер Сити», где мы столкнулись с командой, которая невероятно хороша в контроле мяча и имеет отличных вингеров, доминирующих в ситуациях один в один.

Я говорил перед матчем, что здесь мы не будем доминировать во владении мячом. Единственное, за что я могу упрекнуть своих игроков, – это то, что четыре, пять, шесть раз мы пытались разыграть мяч, и перед нами открывалось пространство, но последний пас должен был быть лучше. Возможно, это связано с усталостью из-за большого объема оборонительной работы. После долгой обороны это бывает сложно.

Если взглянуть на статистику в Лиге чемпионов, то она показывает, что они занимают первое место. И при этом они уже играли с «Атлетико», «Манчестер Сити», «Баварией» и «Арсеналом». Иметь лучшие показатели после матчей против такого уровня соперников – это о многом говорит.

Для нас единственным способом справиться здесь, при поддержке их болельщиков, было защищаться так, как мы это делали. Теперь мы надеемся, что наши фанаты на «Энфилде» помогут нам», — приводит слова Слота BBC.

Ответный матч пройдёт 11 марта.

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