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Хаби Алонсо отреагировал на разгромное поражение «Байера» в матче с «Баварией» в ЛЧ

Хаби Алонсо отреагировал на разгромное поражение «Байера» в матче с «Баварией» в ЛЧ
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо высказался о разгромном поражении своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (0:3).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Кейн – 9'     2:0 Мусиала – 54'     3:0 Кейн – 75'    
Удаления: нет / Мукиэле – 62'

«Сегодня многое складывалось против нас, но в этом была наша собственная вина. Мы не смогли контролировать игру и допустили серьёзные ошибки. Это, конечно, очень раздражает. Нам потребуется время, чтобы переварить эту игру. Но всё ещё не закончено, пока не закончится. В футболе уже случались самые невероятные вещи, и мы будем бороться, чтобы что-то изменить на следующей неделе», — приводит слова Алонсо официальный сайт УЕФА.

Ответная игра состоится в Леверкузене. Матч пройдёт во вторник, 11 марта.

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