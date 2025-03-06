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Кварацхелия высказался о своём отменённом голе в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов

Кварацхелия высказался о своём отменённом голе в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов
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Грузинский нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия высказался о своём отменённом голе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:1). На 20-й минуте Кварацхелия отправил мяч в сетку ворот английского клуба, однако, гол был отменён из-за офсайда грузина.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Эллиотт – 87'    

«Я был действительно расстроен, что его отменили, но мне нужно продолжать работать, и результаты придут – и для команды, и для меня», — приводит слова Кварацхелии RMC Sport.

Кварацхелия вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 78-й минуте матча. Ответный матч между «ПСЖ» и «Ливерпулем» состоится 11 марта.

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