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Голкипер «Барселоны» Щенсны установил вратарский рекорд ЛЧ как минимум последних 22 лет

Голкипер «Барселоны» Щенсны установил вратарский рекорд ЛЧ как минимум последних 22 лет
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Польский вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны, сыгравший «на ноль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфики» (1:0), установил статистическое вратарское достижения среди голкиперов в главном еврокубковом турнире. Об этом сообщает Opta Sport.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 61'    
Удаления: нет / Кубарси – 22'

По информации источника, Щенсны совершил восемь сейвов, что больше, чем у любого голкипера в матчах без пропущенных голов в Лиге чемпионов как минимум с сезона-2003/2004 — начало сбора статистики.

Всего в текущем сезоне Щенсны принял участие в 14 матчах за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей. Кроме того, поляк в восьми встречах оставил свои ворота без пропущенных голов.

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