Голкипер «Барселоны» Щенсны установил вратарский рекорд ЛЧ как минимум последних 22 лет

Польский вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны, сыгравший «на ноль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфики» (1:0), установил статистическое вратарское достижения среди голкиперов в главном еврокубковом турнире. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, Щенсны совершил восемь сейвов, что больше, чем у любого голкипера в матчах без пропущенных голов в Лиге чемпионов как минимум с сезона-2003/2004 — начало сбора статистики.

Всего в текущем сезоне Щенсны принял участие в 14 матчах за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей. Кроме того, поляк в восьми встречах оставил свои ворота без пропущенных голов.

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