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Энрике раскрыл, что сказал игрокам «ПСЖ» после поражения в матче с «Ливерпулем»

Энрике раскрыл, что сказал игрокам «ПСЖ» после поражения в матче с «Ливерпулем»
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о разговоре с футболистами клуба после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:1).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Эллиотт – 87'    

«Я уверен, что это первый раз в этом сезоне, когда «Ливерпуль» ушёл на перерыв, не создав ни одного момента. Сегодня мы, возможно, провели наш лучший матч с начала прошлого сезона – как в атаке, так и в обороне. Игроки много бегали, были едины, показали целостную игру. В раздевалке они были разочарованы, но я сказал им поднять голову», — приводит слова Энрике Lequipe.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Ливерпулем» пройдёт 11 марта на стадионе «Энфилд», начало – 23:00 мск.

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