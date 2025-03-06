Энрике раскрыл, что сказал игрокам «ПСЖ» после поражения в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о разговоре с футболистами клуба после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:1).

«Я уверен, что это первый раз в этом сезоне, когда «Ливерпуль» ушёл на перерыв, не создав ни одного момента. Сегодня мы, возможно, провели наш лучший матч с начала прошлого сезона – как в атаке, так и в обороне. Игроки много бегали, были едины, показали целостную игру. В раздевалке они были разочарованы, но я сказал им поднять голову», — приводит слова Энрике Lequipe.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Ливерпулем» пройдёт 11 марта на стадионе «Энфилд», начало – 23:00 мск.