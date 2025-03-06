«Ливерпуль» обыграл в этом сезоне чемпионов четырёх топ-лиг с общим счётом 11:0
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Английский «Ливерпуль» с минимальным счётом обыграл французский «Пари Сен-Жермен» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Таким образом, мерсисайдцы обыграли чемпионов Испании, Франции, Германии и дважды Англии минувшей кампании с общим счётом 11:0.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Эллиотт – 87'
Отметим, кроме победы над «ПСЖ» «Ливерпуль» в рамках АПЛ дважды победил «Манчестер Сити» (2:0 и 2:0), а также в рамках общего этапа Лиги чемпионов обыгрывал чемпиона Испании — «Реал» Мадрид (2:0) и триумфатора Бундеслиги — леверкузенский «Байер» (4:0).
Ответная встреча между парижанами и мерсисайдцами состоится 11 марта на «Энфилде».
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