Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» обыграл в этом сезоне чемпионов четырёх топ-лиг с общим счётом 11:0

«Ливерпуль» обыграл в этом сезоне чемпионов четырёх топ-лиг с общим счётом 11:0
Комментарии

Английский «Ливерпуль» с минимальным счётом обыграл французский «Пари Сен-Жермен» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Таким образом, мерсисайдцы обыграли чемпионов Испании, Франции, Германии и дважды Англии минувшей кампании с общим счётом 11:0.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Эллиотт – 87'    

Отметим, кроме победы над «ПСЖ» «Ливерпуль» в рамках АПЛ дважды победил «Манчестер Сити» (2:0 и 2:0), а также в рамках общего этапа Лиги чемпионов обыгрывал чемпиона Испании — «Реал» Мадрид (2:0) и триумфатора Бундеслиги — леверкузенский «Байер» (4:0).

Ответная встреча между парижанами и мерсисайдцами состоится 11 марта на «Энфилде».

Материалы по теме
Энрике высказался об ответной игре «ПСЖ» с «Ливерпулем» после домашнего поражения в ЛЧ

Рекорды «Ливерпуля»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android