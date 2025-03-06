Тренер «Бенфики» прокомментировал поражение команды в большинстве в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже прокомментировал поражение команды в большинстве в матче с «Барселоной» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Бенфика» играла в большинстве с 22-й минуты поле удаления Пау Кубарси.

«Мы начали игру с момента уже на 20-й секунде. Завершили матч ещё одним отличным моментом. В течение 90 минут у нас было много хороших шансов, и мы могли добиться другого результата. Нам нужно использовать то, что мы сделали против великой команды, и восстановиться как можно скорее. Мы едем в Барселону, чтобы победить – чтобы пройти в следующий раунд. Это послание, которое мы передали в раздевалке.

После удаления мы хотели задействовать фланговых защитников, заставить их вингеров отходить назад и использовать свободные зоны по краям, сохраняя при этом другие тактические схемы. Команда хорошо располагалась на поле – это позволило нам создать множество моментов. У нас уже была похожая ситуация с «Монако», и тогда всё решилось во втором матче. Судя по нашей игре, результат мог быть иным, но это не уменьшает нашей амбиции пройти дальше», — приводит слова Лаже официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится 11 марта.

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