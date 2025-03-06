Сейвы Алисона и победный гол Эллиотта — в видеообзоре матча «ПСЖ» — «Ливерпуль»

Французский «Пари Сен-Жермен» потерпел поражение с минимальным счётом в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с английским «Ливерпулем». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась со счётом 0:1.

«ПСЖ» большую часть времени домашнего матча атаковал и создавал моменты у ворот бразильского вратаря мерсисайдцев Алисона Бекера, который совершил несколько ярких спасений. Единственный и победный мяч «Ливерпуля» в этой встрече забил вышедший на замену воспитанник «красных» Харви Эллиотт, которому ассистировал уругвайский форвард Дарвин Нуньес.

Отметим, что на 20-й минуте грузинский вингер Хвича Кварацхелия забил гол, который отменили после просмотра VAR.

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Ответная игра между командами пройдёт в Англии 11 марта.

Рекорды «Ливерпуля»: