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Мор назвал факторы, которые должны помочь «Факелу» обыграть «Зенит»

Мор назвал факторы, которые должны помочь «Факелу» обыграть «Зенит»
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Ветеран «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о предстоящем матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «Факелом» и «Зенитом».

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Максимальная самоотдача, искусственное поле, не давать играть. Хотя «Факел» в последнее время в этом плане сильно изменился. Если раньше команда выстраивала «автобус», делала длинные передачи и давила — при этом комбинационной игры было мало. Но где‑то с октября «Факел» стал перестраиваться. Он прибавляет. Но против «Зенита» он может вернуться к базовым настройкам», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

На данный момент санкт-петербургский клуб располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Семака 40 очков. Воронежский клуб занимает предпоследнее, 15-е место. Факел набрал 14 очков после 19 встреч.

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