Мор назвал факторы, которые должны помочь «Факелу» обыграть «Зенит»

Ветеран «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о предстоящем матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «Факелом» и «Зенитом».

«Максимальная самоотдача, искусственное поле, не давать играть. Хотя «Факел» в последнее время в этом плане сильно изменился. Если раньше команда выстраивала «автобус», делала длинные передачи и давила — при этом комбинационной игры было мало. Но где‑то с октября «Факел» стал перестраиваться. Он прибавляет. Но против «Зенита» он может вернуться к базовым настройкам», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

На данный момент санкт-петербургский клуб располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Семака 40 очков. Воронежский клуб занимает предпоследнее, 15-е место. Факел набрал 14 очков после 19 встреч.

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