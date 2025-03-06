«Важнейшая игра сезона». Тренер «Баварии» Компани прокомментировал разгром «Байера» в ЛЧ

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о разгромной победе своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером» со счётом 3:0.

«Это только первый матч. Сейчас мы полностью сосредоточены на ответной игре. Это была важнейшая игра сезона на данный момент, но надеемся, что впереди нас ждут ещё более важные матчи. Мы остаёмся спокойными и доказываем, что всегда готовы к важным матчам. Мы многое сделали правильно, иначе такую сильную команду просто не победить», — приводит слова Компани Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twitter).

Ответная игра между командами пройдёт в Леверкузене. Матч запланирован на вторник, 11 марта.

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