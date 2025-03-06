Победный гол «Барселоны» в меньшинстве — в видеообзоре матча Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» проиграла «Барселоне». Встреча прошла в Лиссабоне (Португалия) на стадионе «Да Луш» и завершилась победой каталонского клуба со счётом 1:0.

Победный гол в матче на 61-й минуте забил Рафинья. Отметим, каталонский клуб с 22-й минуты играл в меньшинстве после удаления Пау Кубарси. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча.

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Ответный матч Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Барселоной» состоится 11 марта в Барселоне на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Начало матча – 20:45 мск.