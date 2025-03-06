Юра Мовсисян: «Спартак» — величайший клуб в истории России

Экс-нападающий «Краснодара» и «Спартака» Юра Мовсисян рассказал, что следит за тем, как в МИР РПЛ выступают его бывшие клубы.

«Очень внимательно слежу за «Спартаком» и «Краснодаром». По-моему, у обоих клубов сейчас всё просто потрясающе. «Спартак» выиграл последние шесть игр. Удивительно такое видеть. «Спартак» всегда будет «Спартаком», величайшим клубом в истории России. Нет клуба с большей историей, чем «Спартак», в России.

«Краснодар» — новый клуб, и мой первый в России. Стадион — это нечто удивительное, но «Спартак» останется «Спартаком» для всех россиян.

Я горжусь тем, что был там, что моё имя есть в истории такого великого клуба. Для меня это самое большое достижение в жизни. Играть в «Спартаке» и играть для таких болельщиков, как у «Спартака», невероятно», — сказал Мовсисян в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Полное интервью с Юрой Мовсисяном читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.