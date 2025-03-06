Экс-игрок «Краснодара» Юра Мовсисян: молюсь за Галицкого, как и вся футбольная Россия

Экс-нападающий «Краснодара» и «Спартака» Юра Мовсисян прокомментировал болезнь президента краснодарского клуба Сергея Галицкого.

«Я слышал о болезни Галицкого. Я на связи с директором академии Арамом Фундукяном — это мой хороший друг. Я слежу за всем. Сергей Галицкий — человек, которого я очень уважаю и люблю. Не думаю, что кто-либо делал такое раньше. Я видел, каким «Краснодар» был раньше, и вижу, каким стал. Это уже один из лучших клубов России. Подождите ещё 10 лет, и никто не сможет угнаться за «Краснодаром» — это невероятный рост.

Галицкий очень заботился о каждом человеке, работавшем в клубе, уделял каждому внимание. Это было важно для него: игрок ты, тренер, обслуживающий персонал — не имеет значения. Он построил инфраструктуру, которой нет ни у одного российского клуба, стадион «Краснодара» — один из лучших в мире. Я желаю, чтобы бог дал Галицкому больше времени и здоровья. На этого человека я всегда буду равняться. Я знаю его как максимально простого, очень хорошего человека, и мне очень больно видеть, через что он проходит сейчас. Я всегда-всегда-всегда буду уважать Сергея Николаевича. Он очень много сделал для моей карьеры, я молюсь за него, как и вся футбольная Россия», — сказал Мовсисян в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Полное интервью с Юрой Мовсисяном читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.