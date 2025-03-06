Видеообзор разгромной сухой победы «Баварии» в первом матче 1/8 финала ЛЧ с «Байером»
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Мюнхенская «Бавария» разгромила леверкузенский «Байер» в матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов со счётом 3:0. Встреча проходила на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия).
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Кейн – 9' 2:0 Мусиала – 54' 3:0 Кейн – 75'
Удаления: нет / Мукиэле – 62'
Уже на девятой минуте нападающий мюнхенцев Гарри Кейн ударом головой вывел свою команду вперёд. На 54-й минуте полузащитник хозяев Джамал Мусиала воспользовался ошибкой голкипера «Байера» Матея Коваржа, который выронил мяч после навеса, и удвоил отрыв. На 75-й минуте Кейн ударом с пенальти оформил дубль и довёл счёт до разгромного.
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Ответная игра пройдёт в Леверкузене. Матч назначен на вторник, 11 марта. Начало встречи — в 23:00 мск.
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