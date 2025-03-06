Видеообзор сухой победы «Интера» в матче 1/8 финала ЛЧ с «Фейеноордом»

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались нидерландский «Фейеноорд» и итальянский «Интер». Команды играли на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). «Интер» одержал победу со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт на 38-й минуте, отличился нападающий «Интера» Маркус Тюрам. На 50-й минуте Лаутаро Мартинес удвоил преимущество гостей. На 65-й минуте полузащитник итальянской команды Пётр Зелиньски не смог реализовать пенальти.

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Ответная встреча между командами пройдёт в Милане 11 марта. Начало матча — в 23:00 мск.