Видеообзор сухой победы «Интера» в матче 1/8 финала ЛЧ с «Фейеноордом»
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Завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались нидерландский «Фейеноорд» и итальянский «Интер». Команды играли на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). «Интер» одержал победу со счётом 2:0.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 20:45 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 38' 0:2 Мартинес – 50'
Счёт в матче был открыт на 38-й минуте, отличился нападающий «Интера» Маркус Тюрам. На 50-й минуте Лаутаро Мартинес удвоил преимущество гостей. На 65-й минуте полузащитник итальянской команды Пётр Зелиньски не смог реализовать пенальти.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Ответная встреча между командами пройдёт в Милане 11 марта. Начало матча — в 23:00 мск.
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