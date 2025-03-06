Экс-игрок «Спартака» Мовсисян: Карпин и Аленичев — легенды мирового футбола

Экс-нападающий московского «Спартака» Юра Мовсисян высказался о работе под руководством главных тренеров Валерия Карпина и Дмитрия Аленичева.

«Да, мне очень хорошо работалось с ними. Валерий Георгиевич и Дмитрий Анатольевич были очень разными тренерами. Карпин — один из лучших в моей карьере. В первую очередь как человек, он работал с игроками через их ментальность. Я многому научился у Карпина и очень вырос, наблюдая за ним.

Они вместе с Аленичевым являются легендами российского и мирового футбола. Я не так много времени провёл с Дмитрием Анатольевичем, но он был потрясающим. Отличный и уважаемый человек. Большое уважение вызывает тренер, который в прошлом был намного более хорошим футболистом, чем ты. Смотри и учись — всё, что тебе нужно делать. Карпин и Аленичев понимали характер игроков, и было весело с ними работать. Я получил потрясающий опыт», — сказал Мовсисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

37-летний экс-нападающий Юра Мовсисян выступал за «Спартак» с января 2013 года по январь 2016 года.

Полное интервью с Юрой Мовсисяном читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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